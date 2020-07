«Je vois assez mal l’avenir du théâtre dans un avenir rapproché» -Serge Denoncourt

«Je vois assez mal l’avenir du théâtre dans un avenir rapproché. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec les décisions qui sont prises actuellement, en ce qui concerne de rouvrir les théâtres et demander des programmations alternatives, parce que ceux qui avaient des contrats cette année, ne les verront pas être honorés. Même si on ouvre les théâtres et que les travailleurs ne peuvent pas occuper leur emploi, ils sont quand même chômeurs.»