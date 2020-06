Les Rolling Stones menacent de poursuivre Donald Trump

You Can’t Always Get What You Want, chante Mick Jagger. En effet, on ne peut pas avoir tout ce qu’on désire dans la vie, comme le président américain Donald Trump vient de se le faire rappeler.

Après la succession de Tom Petty, voilà que les Rolling Stones menacent à leur tour Donald Trump de poursuites s’il continue de se servir du classique du groupe lors de ses rassemblements partisans.

La société de droits d’auteurs Brodcast Music Incorporated (BMI), au nom des Rolling Stones, a incité le président a cesser l’utilisation non autorisée des chansons du groupe sous menace de poursuites légales.