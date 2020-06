Fête nationale | Un spectacle magique

Un bon nombre de portions du spectacle étaient groupées sous formes de thématiques.

Michel Rivard et Marie-Michele Desrosiers ont été les meneurs du bloc Beau Dommage qui comprenait Amène pas ta gang - symbolique en cette période de distanciation sociale - et Le blues de la métropole qui réunissait Rivard, Desrosiers, Ariane Moffatt et Pierre Lapointe en direct à Trois-Rivières, ainsi que Mara Tremblay, Marie-Pierre Arthur, Corneille et Martha Wainwright dans un segment pré-enregistré.

Vincent Vallières et Les sœurs Boulay (Lili), ainsi que Louis-Jean Cormier (Complot d’enfants) ont été les vedettes de l’hommage aux enfants qui ont souffert durant le confinement.

Cœur de pirate, Marie-Mai et Ariane Moffatt, avec le concours de Fouki, ont eu droit au bloc de filles avec des chansons de leur cru (Crier tout bas, Danger, Exister).