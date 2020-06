Spectacle de la Fête nationale | «Tous les mots résonnent autrement» -Luce Dufault

Luce Dufault sera au nombre des artistes qui vont participer au spectacle de la Fête nationale du Québec dans quelques jours.

Plus d’une quarantaine d’artistes se réuniront à l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières d’où sera télévisé le spectacle sur tous les réseaux de télévision francophones de la province.

Si on se doute que certains artistes ont un peu plus hâte que d’ordinaire de retrouver les planches, Luce Dufault ressent déjà des grands frissons à l’approche de la soirée du 23 juin.

« Juste les répétitions qu’on a eues la semaine dernière… », dit-elle d’emblée.

« On était tous distancés. On avait notre chaise. David Goudreault était sur scène. Il est venu s’assoir. J’ai été faire mon bout. Je suis retourné sur ma chaise et on est restés. On ne voulait plus s’en aller. Les gens de la production sont venus nous dire : « Vous avez terminé pour la journée. » Mais on n’avait pas envie de s’en aller! »