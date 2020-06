Humour | Un festival au volant

Si les artistes issus du milieu de la musique ont mis sur pied la tournée des ciné-parcs en cette période de pandémie, certains humoristes ont repris l’idée afin de proposer un festival de leur cru.

C’est ainsi que le festival FAUV verra le jour, FAUV pour Festival au volant.

Les amateurs d’humour pourront donc se présenter dans le stationnement P1 de l’aéroport Pierre-Eliott Trudeau du 3 au 5 et du 10 au 12 juillet pour assister à l’un ou l’autre des spectacles offerts (17h45 et 21h) par Les Grandes Crues (Ève Côté, Marie-Lyne Joncas), Jean-François Mercier, Medih Bousaidan, Neev, Eddy King, Jéremy Demay et plusieurs autres.

Thérèse Parisien a les détails…