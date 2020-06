Dernière d'Infoman | «On se ressemble moi et Paul Arcand», dit Jean-René Dufort

«Si on arrive à Noël, je vais être le plus optimiste de la gang. C'est très paradoxal. Je tape toujours sur la mauvaise foi à chaque fois. Peut-être qu'on se ressemble moi et Paul là-dessus. Je pense toujours que l'être humain va foirer et quelquefois, il ne foire pas et j'en suis très heureux. »