Mélissa Bédard dénonce le racisme dont elle a été victime

«Sur le coup lorsque tu reçois des insultes, tu es un peu figée. Et j’ai plus souvent qu’autrement décidé de ne rien dire. Sans laisser paraître que ça me blessait. Mais chaque fois que je recevais des trics comme ça, c’était très dégradant, très blessant. Et un moment donné, on s’habitue à recevoir des insultes ou laissé les gens prononcer ces mots-là et dans un sens encourager ce vocabulaire raciste»