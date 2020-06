Chantal Lacroix rend hommage à Jean-Marc Chaput

Jean-Marc Chaput est mort d’un cancer des os, samedi, à l’âge de 89 ans.

Motivateur hors-pair au point où il en a fait une carrière sur scène et auprès des entreprises, Jean-Marc Chaput a touché bien des gens, notamment à l’animatrice Chantal Lacroix.

En conversation avec Paul Houde et Thérèse Parisien, Chantal Lacroix se souvient du magnétisme que Monsieur Chaput pouvait exercer auprès d’un auditoire.

« Il a donné au-delà de 6000 conférences, rappelle l’animatrice.

« Il s’est adressé à plus d’un million et demi de personnes. C’est un pédagogue, un psychologue, un motivateur et un humoriste à ses heures. Il a vraiment tracé la voie à plusieurs conférenciers. Il a été le premier à dire aux gens qu’on pouvait prendre notre vie en mains. »

On écoute le témoignage de l’animatrice…