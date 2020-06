La grande évasion de Patrice Michaud

Pandémie ou pas, Patrice Michaud est de retour avec une chanson hyper mélodique, rythmée et accrocheuse au possible nommée La grande évasion.

De par certains éléments de son propos, doit-on considérer cette nouvelle composition comme une chanson de confinement? De déconfinement? Est-ce que le confinement a inspiré La grande évasion?

« Oui et non », a répond l’auteur-compositeur et interprète à la question de Thérèse Parisien.

« Mon but n’était pas d’écrire une chanson à propos de la situation que l’on est en train de vivre. J’avais déjà ce plan de chanson. L’ossature était déjà faite. Il n’y avait pas d’histoire encore, pas de mélodie.

« Mais force est d’admettre qu’il y a des échos qui se sont insérés malgré moi dans l’idée de liberté, de transgresser les interdits. »