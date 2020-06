Le 98.5 | La station #1 au Québec selon les sondages Numeris

D’autres stations championnes de Cogeco Média

Outre le 98.5, les stations Rythme 105.7 et CKOI sortent aussi championnes du sondage Numeris printemps 2020.

Voici quelques faits saillants pour les trois stations :

98.5

Le 98.5, la station #1 au Québec

Avec une part de marché de 35,2%, l'émisison Puisqu’il faut se lever, animée Paul Arcand, domine dans la grande région de Montréal. Se sont ses meilleurs résultats depuis 12 ans.

Augmentation de 96% de la part de marché pour Le Québec maintenant, animée par Patrick Lagacé.

Hausse de 77% de la part de marché de l’émission Isabelle, animée par Isabelle Maréchal.

Croissance de 27% de Drainville PM avec Bernard Drainville, tous auprès des 25-54 ans.

Source : Numeris, PPM, Québec, L-D 2h-2h, T2+, printemps 2020, part, CHMP

RYTHME 105.7

Rythme 105.7 est encore et toujours LA radio musicale #1 à Montréal.

Rythme au travail et Lunch 80-90 avec Julie Bélanger et Marie-Eve Janvier, #1 musicale au travail.

Toujours #1 les weekends avec Les Weekends à Mario.

Source : Numeris, PPM, Montréal franco, L-D 2h-2h, T2+, printemps 2020, part, CFGL vs CKOI, CITE, CKMF

96.9 CKOI

CKOI, LA radio musicale #1 pour les adultes 25 à 44 ans.

L’émission du matin #1 : Debout les comiques avec Martin Cloutier, Billy Tellier, Tammy Verge et Julie Ringuette.

La station musicale avec la plus grande portée, soit 1 568 000 auditeurs.

Source : Numeris, PPM, Québec, L-D 2h-2h, T2+, printemps 2020, part, CHMP

À propos de Cogeco Média

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98.5 à Montréal, le 106.9 en Mauricie, le 107.7 en Estrie et le 104.7 en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM à Montréal, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue, Lachute et à Hawkesbury (Ontario). Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal, le FM 93, M102.9 à Québec et le 95.7 KYK au Saguenay. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d’auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public.

Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d’information radiophonique privée au Québec.