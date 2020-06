Relance de l’industrie culturelle | Québec investit 400 M$

Québec fait confiance à la créativité des artistes et artisans d'ici pour proposer des projets de toutes sortes: captation d'émissions de télévision, séries télévisées, films, pièces de théâtre, concerts, projets en danse et musique, projets d'écriture, etc.

Québec veut également profiter de la pandémie du coronavirus pour activer le développement de plateformes numériques pour la diffusion des arts.

Voici les grands axes de l'investissement de 400 M$:

- 91,5 M$: productions cinématographiques et télévisuelles;

-71,9 M$: pour aider les entreprises et organismes culturels qui ont dû fermer leurs portes au public pendant la pandémie;

- 50,9 M$: arts de la scène: création et diffusion de spectacles innovants;

- 33,5 M$: industrie de la musique et ses artisans;

- 6,5 M$: aide spécifique pour les artistes et écrivains, afin de mieux rémunérer les oeuvres;

- Bonification de 5,9 M$ des aides financières déjà existantes: pour les festivals et événements annulés;

- 13 M$: publicité et promotion pour relancer la culture québécoise

- ajout de 50 M$ au programme de prêts de la SODEQ.

Déconfinement culturel



Après les ciné-parcs, les musées et les bibliothèques, la ministre Roy a annoncé que la production de l'audio-visuel pourrait reprendre du service dès le lundi 8 juin.

Quant aux autres secteurs, par exemple, les arts de la scène et les lieux de diffusion, la ministre espère bien qu'ils pourront amorcer leur réouverture avant la fête nationale. Ils attendent seulement le feu vert de la Santé publique du Québec.