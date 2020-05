Un «talk show» pour Patrick Huard et un magazine culinaire pour Marina Orsini dès l'automne.

Deux nouvelles émissions quotidiennes verront le jour à l'automne. Le «Talk Show» La Tour, sera piloté par Patrick Huard à tous les soirs à TVA tandis qu'avec 5 chefs dans ma cuisine, Marina Orsini marque un retour comme animatrice dans un magazine culinaire quotidien qui sera présenté chaque matin à Ici Radio-Canada Télé.

Deux concepts bien différents.

La Tour, TVA

Patrick Huard accueillera dans un loft au sommet d’une tour des invités, des experts et des personnalités de différents horizons pour parler de ce qui défraie les manchettes dans divers domaines : culture, environnement, politique, santé, économie, sport, éducation, etc.

Ce sera une première expérience à l'animation pour l'humoriste, acteur et réalisateur.

5 chefs dans ma cuisine, Ici Radio-Canada Télé

Tandis que Marina Orsini facilitera la vie des gens et des familles en quête d’inspiration pour cuisiner en s’entourera chaque semaine de cinq chefs, un par jour, pour cuisiner deux repas à consommer le soir même ou comme lunchs le lendemain selon l’un des cinq intérêts suivants : cuisiner sans viande, manger local, cuisiner en grande quantité, cuisine du monde et le plaisir de recevoir. En tout, c’est plus d’une vingtaine de chefs qui l'accompagneront à tour de rôle.

Marina, le magazine quotidien précédent qu'animait Marina Orsini avait quitté les ondes au printemps 2019.

Les deux émissions feront partie de la programmation d'automne 2020-2021 de leur chaîne respective.