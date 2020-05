La nouvelle «Corde raide» de Christine Morency

L’humoriste Christine Morency animera sa première émission télévisée cet automne, Corde raide, à l’antenne de Z.

En conversation avec Thérèse Parisien et Paul Houde, la jeune femme explique le concept de cette série d’émission (9 épisodes de 30 minutes) qui vise à repousser les tabous.

« À chaque émission, on a une thématique, et on invite trois humoristes à faire des blagues qu’ils n’ont jamais testé devant public devant trois juges invités qui sont touchés par la thématique.

« Par exemple, si on parle des lesbiennes, les juges invités pourraient être une lesbienne, la mère d’une femme lesbienne et une fille qui a une fois tripé dans un bar avec une autre madame. On fait des blagues, et après, on fait une table ronde pour discuter quant à savoir si l’humoriste est allé trop loin ou, au contraire, s’il aurait pu aller plus loin. On fait ça dans la bonne humeur et avec humour. »

Christine Morency n’a pas encore vu le plateau en raison de la pandémie, mais que tout sera mis en place selon les restrictions sanitaires.

On doit s’attendre, logiquement, à quelle chose de grinçant.