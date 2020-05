COVID-19 | «Les gens du théâtre ne sont pas sortis du bois» - France Castel

«C’est impossible de se plaindre avec tout ce qui se passe. Ça fait 67 jours que je suis confinée. Heureusement que j’ai eu l’idée d’aller à la campagne, où j’ai une maison. Je n’ai jamais fait autant de ménage, de jardinage, de cuisine. Je marche aussi beaucoup. Au départ, je me suis rebellée contre le confinement. Je me sentais tassée. Je suis en forme et alerte. Je ne voyais pas pourquoi à 75 ans, je devais être mise de côté. Je me suis finalement adaptée. Aujourd’hui, je suis prudente. Je ne veux pas attraper le coronavirus et je ne veux pas le donner à quelqu'un d'autre…»