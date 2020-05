Jusqu'au déclin sur Netflix: «Ça nous permet de rayonner» -Réal Bossé

Selon Netflix, le film québécois Jusqu’au déclin a été visionné pas moins de 21 millions de fois sur la plateforme numérique.

Ironiquement, le sujet de base du film Jusqu’au déclin se veut le survivalisme, ce qui s’apparente passablement à ce que la population mondiale vit d’une certaine façon présentement.

Réal Bossé est au nombre des acteurs québécois qui figurent sur l’affiche de cette première production de chez nous produite par Netflix. Ce dernier estime que…

« C’est ce que j’aime. On arrive à faire enfin la promotion de ce qu’on fait au Québec sur une plateforme gigantesque comme celle-là. Ça nous permet de rayonner partout dans le monde. »

Comment peut-on expliquer un tel succès? Selon les chiffres avancés par Netflix, 95 pour cent des gens qui ont vu le film résident à l’extérieur du Canada. Les marchés latins et sud-américains ont été les plus réceptifs.

« C’est un film de genre et le monde entier aime les films de genres. Je pense que ça donne plus de possibilités. Et on plante le décor dans un lieu exceptionnel où il y a quatre pieds de neige...