Horacio Arruda danse dans une vidéo devenue virale.

Suite à la vidéo mise en ligne aujourd’hui, présentant une chorégraphie du Docteur Horacio Arruda et de Rod Le Stod au profit du Refuge des Jeunes et pour laquelle nous n’avons pas été consultés, nous souhaitons intervenir. Selon nous, le temps de diffuser cette vidéo n’est pas encore venu. En raison du malaise que nous éprouvons et en soutien aux personnes touchées de près par cette situation de crise, dont des personnes en situation d’itinérance, nous préférons nous en dissocier. Nous reconnaissons toutefois les bonnes intentions de cette initiative.