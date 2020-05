L’acteur Jerry Stiller est décédé

L’acteur Jerry Stiller, qui a entre autres personnifié Frank Costanza dans Seinfeld et Arthur Spooner dans The King of Queens, est décédé lundi à l’âge de 92 ans. C’est son fils, Ben Stiller, lui aussi un grand acteur hollywoodien, qui en a fait l'annonce sur les médias sociaux lundi matin.

« Je suis très triste de vous annoncer le décès de mon père Jerry Stiller. Il est décédé de causes naturelles. Il était un père et un grand-père magnifique. Il a aussi été un mari dévoué à sa femme Anne pour 62 ans. Il va nous manquer. Je t’aime papa. »

Anne, c’est Anne Meara, qui a elle aussi connu une grande carrière d'actrice à Hollywood, et qui est décédée en 2015.

Avant de jouer de rôles importants dans les téléséries Seinfeld et King of Queens, Stiller avait joué dans pas moins que 40 films et une soixantaine de téléséries incluant : La croisière s’amuse, Sexe à New York, Law & Order, Saturday Night live, et plusieurs autres.

Dans la populaire émission Seinfeld, Stiller jouait le rôle du père italien de Frank Costanza, et mari d’Estelle avec qui il avait des relations remplies de frustrations et d’explosions.

Dans King of Queens, il jouait le rôle du père de Carry et du beau-père de Doug. Il vivait dans leur sous-sol et leur compliquait considérablement la vie avec ses caprices et son tempérament.

Sa carrière d’acteur a débuté en 1956 avec un rôle qui avait duré deux épisodes dans la série Studio One in Hollywood.

Stiller a notamment gagné un prix Emmy et un prix Grammy.