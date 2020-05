Le flamboyant Little Richard meurt à 87 ans

Little Richard, le plus flamboyant pionnier parmi les pères fondateurs du Rock and Roll, est mort samedi à l’âge de 87 ans.

Le fils de celui qui était né sous le nom de Richard Wayne Penniman le 5 décembre 1932 a confirmé la nouvelle au magazine Rolling Stone en précisant que son père été décédé des suites d’un cancer.

Figure emblématique des années 1950, Little Richard a popularisé une foule de succès explosifs qui ont été appréciés autant des Noirs que du public blanc.

Les chansons Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Ready Teddy, Lucille et Good Golly Miss Molly sont toutes devenues des classiques.

Elvis Presley, Buddy Holly, les Everly Brothers et les Beatles ont enregistré à leur compte une foule de succès de Little Richard.