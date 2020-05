Confinement| «Mon terrain n'a jamais été aussi propre que depuis un mois» -Philippe Bond

Durant le confinement, l’humoriste Philippe Bond distribue des billets en vue e son prochain spectacle.

Le problème, c’est qu’il ignore comme tout le monde à quel moment aura lieu ledit spectacle.

« On ne le sait pas, mais une chose est sûre : on a hâte. On a hâte en tabarnouche que ça recommence! », a-t-il lancé à Paul Houde et Thérèse Parisien.

À priori, Bond pensait faire un spectacle hommage au personnel de la santé.

« On cherchait une idée avec ma gérante. Qu’est-ce qu’on peut faire? Au début, on voulait organiser un spectacle bénéfice. Je suis en gérance et en production avec evenko. On prend un soir au Centre Bell et on fait un spectacle bénéficie… Pour remercier, on invite tout le monde de la santé.