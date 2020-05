Pandémie | We Are the Champions devient You Are the Champions

Tout le monde - ou presque - connaît le classique de Queen, We Are the Champions, qui a servi plus souvent qu’autrement à souligner la conquête d’un championnat par une équipe sportive depuis cinq décennies.

Les membres originaux de Queen, Brian May et Roger Taylor, accompagnés du chanteur Adam Lambert, ont réenregistré une version en confinement de la chanson en modifiant quelque peu le refrain.

We Are the Champions devient ainsi You Are the Champions, message destiné au personnel médical de première ligne partout dans le monde.

Un clip en a été tourné.