COVID-19 | Tour d'horizon des perles du Web en temps de confinement

Les confinés sont créatifs sur le Web en ces temps difficiles où tous doivent restreindre leurs activités.

Le chroniqueur techno, Mahieu Roy, a décidé de nos offrir les quelques perles qu’il a pu répertorier au travers de la quantité de publications numériques qu’il a consultées depuis le début de la crise de la COVID-19.

Tout d’abord, la déclaration de la semaine, celle de Donald Trump sur le désinfectant.

Ensuite le Corona Rhapsody par un groupe satirique de chez nous Les Recycleurs.

Il nous fait découvrir une belle chorale de divan de plus de 6000 voix, de même que des retailles de chansons des Cowboys fringants.

Il aborde avec Paul Houde aussi une performance du groupe The Offspring, de même qu’une publication du rappeur Post Malone qui reprend… du Nirvana.

En français, on revisite du Georges Brassens à la sauce Gautier sans H.

Reprise de la chanson Time like these des Foo Fighters par la BBC Radio One.

Et en terminant, l’artiste Anthony Bouffard de Thetford Mines, c’est attaqué à la chanson Good Vibrations en version a capella.

De quoi passer quelques bons moments de visionnement.