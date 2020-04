Pandémie | Comment s'ajuste l'industrie du spectacle?

Il y a eu le spectacle One World Together at Home, le 18 avril. Nous aurons droit à son équivalent canadien, Stronger Together, dimanche soir. Et un volet québécois – Une chance qu’on s'a – suivra le 10 mai.

En compagnie de Patrick Lagacé, Sylvain Ménard et Catherine Beauchamp analysent ce qui pourrait être – à court terme – une bonne partie de l’industrie du spectacle

La formule du moment est-elle là pour durer, ou risque-t-on de s’en lasser très vite?