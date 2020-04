Pandémie | Une nouvelle chanson des Rolling Stones

Les Rolling Stones, qui ont un peu beaucoup volé le spectacle lors du concert en confinement One World Together at Home le 18 avril, ont lancé une nouvelle chanson, jeudi.

Living in a Ghost Town, très dans l'air du temps, avait été enregistrée l'an dernier, mais Mick Jagger a modifié les paroles afin qu'elle soit dans le contexte du moment.