«Le divertissement va survivre» -Jacques Aubé, evenko

« Il y a beaucoup d’incertitude. On sent que dès que ça va recommencer, les jeunes vont vouloir revenir. Mais on ne sait pas quand. »

Présentement, la plupart des promoteurs espèrent qu’il y a moyen de présenter des concerts à la fin de l’été ou à l’automne. Mais si ça devait être le cas, les derniers mois de l'année s’annoncent chargés.

« Les 600 événements touchés… Les artistes tentent de les reporter à plus tard. Les gens qui ont acheté leurs billets, eux aussi, veulent savoir quand ça va avoir lieu. On travaille au cas par cas. »

Sur le fond, Jacques Aubé demeure optimiste.

« Va-t-il y avoir un remède? Un vaccin? Qu’est-ce que la distanciation va vouloir dire par rapport à ces événements-là? Le divertissement va survivre. On est super confiants de ça. Mais pour l’instant, il faut voir à la santé et à la sécurité de tous. »