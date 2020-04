Industrie du divertissement: «Plus rien ne sera pareil» -Sylvain Ménard

Autre facteur d’importance, le coût relié aux spectacles et aux concerts.

« Ça fait longtemps que l’on a largué le col bleu dans l’équation. Mais là, on est rendu au point où même le col blanc a de la misère à se payer des billets. Peux-tu faire des tournées en te fiant juste sur le V.I.P.? En principe, le divertissement est là pour divertir des masses. »

Sylvain Ménard rappelle l’exemple de Bruce Springsteen qui a fait une résidence de 15 mois à New York en 2017 et 2018 et de Céline Dion qui a attiré des gens à Las Vegas durant des années. Quelle est l'étape suivante?