Un Mais pourquoi? en confinement pour Maripier Morin

Acteurs, comédiennes, musiciens, danseurs : toute la colonie artistique est en pause. Pour Maripier Morin, cet arrêt forcé est particulièrement brusque tant son agenda professionnel était chargé.

Interruption du tournage de la télésérie La Faille, annulation du Gala Artis qu’elle devait coanimer avec Jean-Philippe Dion et report des tournages de son émission Mais pourquoi? Pour quelqu’un qui vit à 125 kilomètres/heures, ce n’est pas rien

« C’est comme quand tu mets les freins sur une Formule 1. Il y a un petit coup au début. Mais ça n’a pas été long avant que je me mette en mode léthargie, a-t-elle déclaré à Patrick Lagacé. J’ai commencé à me lever à 11 heures du matin sans me sentir mal. »

Mais en dépit de la pandémie, la touche-à-tout va offrir quelques émissions spéciales de Mais pourquoi? durant lesquels elle va aborder les sujets chauds en période de confinement : le besoin d’exister sur les réseaux sociaux, les défis du confinement dans les relations (familiales, amoureuses, sexuelles) et l’anxiété crée par la pandémie.

On l’écoute les détails…