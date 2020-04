Coronavirus: Lady Gaga met sur pied un concert planétaire

Lady Gaga met sur pied le concert bénéfice One World Together at Home qui sera présenté le 18 avril sur de multiples plateformes dans plusieurs pays.

Le concert, concocté en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Global citizen, servira à amasser des fonds pour les travailleurs de la santé et récolter des dons pour la recherche.

En fait, déjà 35 millions $ ont été amassés au cours de la dernière semaine a révélé la chanteuse qui souhaite souligner le travail du personnel médical dans tous les coins du globe.

Animé par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, le concert, qui sera notamment télédiffusé au Québec sur Vrak.tv, réunira des artistes de toutes les générations : Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Lizzo, Chris Martin, Stevie Wonder, etc.