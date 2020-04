«Avoir rien à faire, j'ai connu ça souvent dans ma vie» -Gildor Roy

« Je vivais sur une ferme. Quand les travaux étaient finis, surtout l’hiver, on «gossait», on lisait, on jasait et on jouait aux cartes. On n’était pas sur nos téléphones. On se parlait entre nous. Ça, ça fait une grosse différence. »

Histoire de passer le temps, l’acteur scanne le livre de recettes de sa mère, il s’entraîne un peu et il baigne dans la musique.

« J’ai ressorti mes chansons. Aujourd’hui, j’ai traduit une chanson américaine qui date de 1913 et je suis assez fier de mon coup. Une chanson super connue, en plus. J’ai fini de rédiger deux synopsis de documentaires, des projets en cours avec un producteur qui devraient se tourner à l’extérieur du pays après District 31. Et je me laisse pousser la barbe! »

Gildor Roy a cru un instant être atteint du coronavirus. Il ne se sentait pas bien lorsque la production de District 31 a été interrompue. Fausse alerte.

« Entre le moment où j’ai passé le test et le moment où j’ai eu le résultat, je ne dormais pas bien. Ça devait être une petite grippe. »

Pour ce qui est de la finale en suspens de District 31, le scénario est déjà prévu.

« Les deux dernières semaines de tournage (de la saison interrompue), on va les tourner au début du tournage de l’an prochain. Normalement, on commence à tourner en juillet. On va commencer deux semaines plus tôt. On faire les punchs de cette année et ça va commencer sur les chapeaux de roues ».