Catherine Brisson | La playlist de vos artistes et dernière chance de participer au clip de Bleu Jeans Bleu

Écoutez, ce que vos artistes écoutent… Voilà ce que proposait Catherine Brisson aux auditeurs de l'émission matinale du 98.5, mardi.

À l'heure où le milieu de la musique annule ou reporte ses spectacles, la chroniqueuse estimait qu'il s'agit d'une belle façon d'influencer les gens à consommer le plus possible de culture d’ici et découvrir des artistes!

Voici donc les «playlists» d'Ariane Moffat, de Coeur de Pirate, de Fred Pellerin et de Klo Pelgag.