Les artistes et les sportifs ont répondu à l’appel de François Legault

«Progage l'info, pas le virus» et #onseprotège... Les artistes, sportifs et influenceurs ont répondu d'emblée à la demande du premier ministre François Legault d'atteindre les jeunes sur les réseaux sociaux pour les conscientiser aux dangers de se regrouper et de ne pas écouter les consignes mises en place pour contenir la COVID-19.

Plusieurs ont donc concocté des messages originaux comme Coeur de pirate, Émile Bilodeau et Sylvain Cossette.

En humour, Louis-José Houde, Adib Halkalidey et Julien Lacroix ont mis l'épaule à la roue et chez les sportifs, on a pu compter sur l'Impact de Montréal et le «#stayhomechallenge toujours ensemble malgré l'isolement».

Mikaël Kingsbury, Phillip Danault, Kristopher Letang et son fils ainsi que Laurent Duvernay-Tardif ont aussi livré leurs messages aux jeunes.