Le coronavirus a raison de District 31 et du Gala Artis

Nul doute que tous les plateaux de tournage vont subir le même sort.

« C’est d’autant plus compliqué que les associations viennent d’écrire une lettre à François Legault pour demander l’arrêt des tournages. Les signataires sont l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma, l’Association des techniciens, les réalisateurs, la Guilde des musiciens, les auteurs de radio et l’Union des artistes.