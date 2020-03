La télévision en mode coronavirus

En cette période où toutes les salles de spectacles sont fermées, il faut plus que jamais se distraire. La télévision arrive donc à la rescousse… mais en mode prévention de coronavirus.

Depuis quelques jours, quelques-unes des émissions les plus populaires du petit écran (En direct de l’univers, Tout le monde en parle, La semaine des 4 Julie, Deux hommes en or) sont en mode adaptations et solutions.

En conversation avec Patrick Lagacé - qui coanime Deux hommes en or -, Catherine Beauchamp a joint ceux et celles qui sont à la barre de ces émissions (Guy A. Lepage, Julie Synder, France Beaudoin) qui expliquent les situations complexes auxquelles tout le monde faire face.

On les écoute...