«Jukebox : un rêve américain fait au Québec» | Un bon musicalodocumentaire sur Denis Pantis et la musique des années 1960-70

Le film Jukebox : un rêve américain fait au Québec sera présenté samedi soir en clôture des 38es Rendez-vous Québec Cinéma.

Dans ce film, les scénaristes, producteurs et réalisateurs Eric Ruel et Guylaine Maroist brosse le portrait de Dionysos Spiros Pantis (appeléDenis Pantis), qui a été un homme très influent dans l'industrie musicale au Québec dans les années 1960 et 1070.

Peu connu du grand public, il a pourtant produit de gros succès yé-yé, dont La poupée qui fait non (Les Sultans) et Cheveux longs (Les Bel Air).

Denis Pantis, fils d'immigrant grec, se passionnait de rock'n'roll au milieu des années 50.