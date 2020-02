«Louis-Jean Cormier : retrouver son X», une série documentaire sur le travail artistique du musicien-chanteur

«On le suit notamment à Los Angeles. On le le voit aussi en studio au Québec, avec ses musiciens, où il crée les chansons. Par ailleurs, on voit Louis-Jean Cormier douter de la direction à prendre au sujet du nouvel album. On en apprend également sur l'inspiration de l'oeuvre. C'est un peu la question de départ de la série documentaire. Évidemment, c'est un coup de publicité, mais c'est bien fait.»