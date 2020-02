Club de lecture | Les choix d'Émilie Perreault à l’approche de la relâche scolaire

2. Askja d'Ian Manook

Édition: Albim Michel

Un bon polar.

Résumé

Askja, le deuxième volume de la série islandaise de Ian Manook, est paru en octobre 2019, chez Albin Michel. Dans ce deuxième tome, on retrouve Kornélius, le flic islandais passionné de folklore et qui doit de l’argent à la mafia lituanienne. Il enquête sur le meurtre d'une jeune femme dont le corps a disparu. Le suspect est un vieil homme marginal et amnésique. Une affaire complexe avec pour toile de fond l'Islande sauvage et désertique.