Sans filtre | «J’ai des problèmes d’ego» - Marc Messier

«Ce sont des choses que j’ai vécues, des choses qui se sont passées dans les années 1950 quand j’étais enfant. Je parle du Québec. C’est personnel et en même temps, c’est plus socialement personnel. Après, je parle de quand j’ai commencé à faire du théâtre. Je vais parler de vieillissement, de mort et d’ego aussi. Je vais arriver sur scène en disant que j’ai des problèmes d’ego. C’est comme une espèce de dialogue intérieur»