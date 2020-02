La chanteuse Billie Eilish interprète le thème officiel du nouveau film de James Bond

La jeune et très populaire chanteuse américaine Billie Eilish a dévoilé le thème officiel du prochain volet de James Bond.

Selon l’Agence France-Presse, l’extrait a été écouté près de 3,5 millions de fois en quelques heures sur Instagram.

Intitulé No Time To Die, du même titre que le film, la pièce a été écrite en collaboration avec son frère, Finneas O’Connell. Ce dernier, qui est un auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste, co-compose puis produit les chansons de Billie Eilish.

Hans Zimmer et Matt Dunkley ont quant à eux participé aux arrangements, selon un communiqué de presse.

Rappelons que la chanteuse de 18 ans a notamment décroché les prix d’album de l’année, chanson de l’année (Bad Guy), et révélation de l’année, aux Grammy Awards, en janvier.

Elle est la plus jeune artiste à avoir enregistré un thème musical officiel pour la série James Bond.

Billie Eilish devrait interpréter No Time To Die en première mondiale lors de la cérémonie des Brit Awards, mardi à Londres.

Quant au film, il sera diffusé au Royaume-Uni dès le 2 avril, et aux États-Unis dès le 10 avril.