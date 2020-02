92e cérémonie des Oscars | Soirée historique pour «Parasite»

Pour la première fois de l’histoire, Parasite, un film coréen a remporté l’Oscar du meilleur film en plus du meilleur film étranger lors de la 92e cérémonie des Oscars, dimanche soir, au Hollywood & Highland Center de Los Angeles.

Jamais auparavant un film dans une autre langue que l’anglais n’avait réussi à obtenir la statuette du meilleur long métrage de l’année dans l’histoire des Oscars.

Le film coréen remporte donc quatre Oscars, dont meilleure réalisation et meilleur scénario original et ressort comme le grand gagnant de la soirée, alors que le film 1917 n’est pas en reste avec trois gains.

Alors que les Oscars représentent l'honneur cinématographique par excellence sur la planète, l’événement est l’un des plus importants rendez-vous télévisuels de l’année, et ce, malgré les nombreuses critiques qui persistent autour de l’événement chaque année.

Pour une deuxième année consécutive, aucun animateur officiel n'est présent au cours de la soirée. De nombreuses célébrités sont toutefois attendues tout au long de la cérémonie afin de présenter chaque catégorie et quelques prestations artistiques sont aussi grandement attendues.

Après un numéro musical d’ouverture haut en couleur, les acteurs Steve Martin et Chris Rock ont offert un monologue tout en humour dans leurs rôles assumés de non-animateurs.

Une performance musicale de la nouvelle trame sonore de la deuxième mouture du film d’animation La Reine des neiges a mis en commun des artistes interprétant le personnage d'Elsa un peu partout sur la planète dans différentes langues, mais un oubli majeur semble être survenu, alors qu’aucune artiste francophone n’a pris part à la performance...

Un peu plus tard, afin de célébrer les grandes chansons qui ont changé la vie de grands films, de même que les grands films qui ont changé la vie de grandes chansons, le rappeur Eminen est monté sur scène et a offert sa chanson Lose Yourself pour le plus grand bonheur des gens présents à Los Angeles.

L’Académie a aussi profité de la soirée pour faire l’annonce de l’ouverture, le 14 décembre prochain à Los Angeles du nouveau Musée de l’Académie qui permettra d’immortaliser d’une nouvelle façon les géants cinématographiques.

L’actrice Cynthia Erivo a ensuite offert une prestation de Stand Up, la chanson thème du film Harriet.

Elton John a aussi offert une performance brillante et illuminée en direct pour célébrer le film Rocketman et par la même occasion, sa propre carrière.

Le film Joker de Todd Phillips était le film ayant obtenu le plus de nominations cette année alors qu’il compétitionnait pour l’obtention de 11 statuettes. Joker sort finalement de cette soirée avec l’Oscar de la meilleure bande originale et l’Oscar du meilleur acteur pour le travail de Joaquin Phoenix.

Renée Zellweger a pour sa part remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans le film Judy.



La liste complète des nominations (selon l'ordre des remises)

Meilleur acteur dans un second rôle:

Tom Hanks (A Beautiful Day In The Neighborhood)

Brad Pitt (Once Upon A Time… In Hollywood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Joe Pesci (The Irishman)

Al Pacino (The Irishman)

Meilleur film d’animation:

How To Train Your Dragon: The Hidden World

J’ai Perdu Mon Corps

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Meilleur court-métrage (animation):

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Meilleur scénario original:

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon A Time… In Hollywood

Parasite

Meilleur scénario adapté:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Meilleur court-métrage (fiction):

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister

Meilleurs décors:

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon A Time… In Hollywood

Parasite

Meilleurs costumes:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon A Time… In Hollywood

Meilleur documentaire:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Meilleur court-métrage (documentaire):

In The Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (if you’re a girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run ChaCha

Meilleure actrice dans un second rôle:

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Push (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Meilleur montage audio:

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time… In Hollywood

Star Wars, Episode IX: The Rise of Skywalker

Meilleur mixage audio:

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon A Time… in Hollywood

Meilleure direction photo:

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon A Time… In Hollywood

Meilleur montage:

Ford v Ferrari

The Irishman

Joker

Jojo Rabbit

Parasite

Meilleurs effets visuels:

Avengers: Endgame

The Lion King

The Irishman

1917

Star Wars, Episode IX: The Rise of Skywalker

Meilleurs maquillages et coiffures:

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Meilleur film étranger:

Corpus Christi (Pologne)

Les Misérables (France)

Honeyland (Macédoine du Nord)

Pain & Glory (Espagne)

Parasite (Corée du Sud)

Meilleure bande originale:

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars, Episode IX: The Rise of Skywalker

Meilleure chanson originale:

«I can’t let you throw yourself away» (Toy Story 4)

«(I’m gonna) Love me again» (Rocketman)

«I’m standing with you» (Breakthrough)

«Into The Unknown» (Frozen II)

«Stand Up» (Harriet)

Meilleure réalisation:

The Irishman (Martin Scorsese)

Joker (Todd Phillips)

1917 (Sam Mendes)

Once Upon A Time… In Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong-Joon Ho)

Meilleur acteur:

Antonio Banderas (Pain & Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time… In Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Meilleure actrice:

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Meilleur film: