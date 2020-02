«Father of All...», le nouvel album de Green Day

Le groupe de punk-rock californien Green Day vient a publié l’intégralité de son nouvel album intitulé Father Of All… sur sa chaîne YouTube. L’encodé sort aujourd’hui via Reprise Records.

Il s’agit du premier album de la formation depuis Revolution Radio, sorti en 2016. C’est le 13e disque de leur longue carrière, commencée il y a une trentaine d’années.

Green Day a écoulé plus de 85 millions d’exemplaires dans le monde depuis leurs débuts.

L’année dernière, les trois groupes rock que sont Green Day, Fall Out Boy et Weezer ont dévoilé une nouvelle tournée mondiale, The Hella Mega Tour 2020.