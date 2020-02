Kirk Douglas meurt à 103 ans

L'acteur Kirk Douglas, l'un des derniers monstres sacrés d’une époque révolue à Hollywood, est mort mercredi à l'âge de 103 ans.

Son fils Michael a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux. Kirk Douglas était entré dans la légende dans les années 1950 et 1960, notamment avec des films comme Spartacus et Paths of Glory (Les sentiers de la gloire).

« C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour tout le monde, il était une légende, mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était tout simplement papa ».