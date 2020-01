Grosse soirée pour la jeune Billie Eilish, qui à 18 ans seulement, est repartie dimanche soir avec cinq Grammys.

Eilish a surtout enlevé les prix les plus prestigieux: chanson et enregistrement de l’année pour Bad Guy, Révélation et album de l’année «When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?».

Comme l'indiquait la chroniqueuse culturelle du 98.5, Catherine Brisson, ce fut l’année de la nouvelle génération musicale.