Le 98.5 remporte un prestigieux prix à Paris

Les GRANDS PRIX RADIO 2020, qui ont lieu chaque année, récompensent les professionnels les plus innovants et les plus créatifs de l’année dans dix catégories différentes. Les critères retenus sont la qualité de la programmation, la création de contenus, le développement stratégique, le développement technique et la notoriété.

Le 98.5, une station de Cogeco Média

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98.5 à Montréal, le 106.9 en Mauricie, le 107.7 en Estrie et le 104.7 en Outaouais; les stations du réseau Rythme à Montréal, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue, Lachute et à Hawkesbury (Ontario).

Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal, le FM 93, M102.9 à Québec et le 95.7 KYK au Saguenay.

Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d’auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public.

Cogeco Média possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d’information radiophonique privée au Québec.