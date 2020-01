Une «Nuit de la déprime» loin d'être déprimante!

«On comprend que c’est un spectacle qui n'a pas été beaucoup répété, ça paraissait pour quelques numéros, certains étaient parfois brouillons, d’autres beaucoup trop longs, la soirée a duré plus de 3 heures. Mais, au final, on est tous sortis avec le sourire! Et ça fait changement des oeuvres drastiques où on se regarde le nombril! J’espère qu’une tradition est née avec La nuit de la déprime et je vois aussi très bien une captation pour la télé. On n'a pas assez d’émissions de variétés. Ça ferait du bien au moral de pas mal de monde.»