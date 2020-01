Sans Filtre | Humoriste et hôtelier, Michel Barrette se raconte

«Le 16 août 2002, je débarque d’un taxi devant l’hôtel Chicoutimi. Si le chauffeur m’avait remis le change un peu plus lentement, je n’aurais jamais rencontré ma femme. En sortant du taxi… "PAF"! J’ai bousculé cette magnifique femme et il y avait un gars à côté d’elle et je croyais que c’était son chum, car il était un à côté de l’autre sur le trottoir. Et en m’excusant je lui ai dit qu’elle était très jolie et j’ai dit à celui que je croyais être son chum: "Je ne veux pas être impoli, mais votre copine est très jolie". […] Et il me répond que ce n’est pas sa copine et elle qu’il n’est pas son chum. Je lui ai donc demandé son numéro de téléphone, en me disant que si elle me laisse un faux numéro je vais comprendre, mais elle m’a laissé son numéro au bureau. […] Je l’ai rappelé une semaine plus tard et je lui faisais une blague, elle riait et je raccrochais. Le lendemain je faisais la même chose. Au bout de 3-4 jours, elle m’a demandé ce que je voulais. Je lui ai proposé d’aller manger. […] On a été sage pendant des semaines parce que je voulais faire un "statement". Il y avait quelque chose qui m’avait allumé, quelque chose de différent et quelque chose qui me disait: "Eh voilà! C’est elle". C’était important!»