Oscars | Joker en tête des nominations et une Montréalaise en lice pour un court métrage

Le film «Joker» de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête pour la 92e édition des Oscars avec onze nominations.

«Joker» est en lice notamment dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, et de nombreuses catégories techniques.

«The Irishman» de Martin Scorsese, «Once Upon a Time... in Hollywood» de Quentin Tarantino et «1917» de Sam Mendes, ont dix nominations chacun.

À noter que la cinéaste tunisienne installée à Montréal, Meryam Joobeur, a obtenu une nomination aux Oscars pour son court métrage «Brotherhood».

Les Oscars seront remis à Hollywood le 9 février.