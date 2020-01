Neil Peart, le batteur de Rush, est mort

Né Hamilton le 12 septembre 1952, Peart est considéré comme l'un des meilleurs batteurs de l'histoire du rock en raison de sa combinaison de puissance, de précision et de son aspect méticuleux.

Perçu comme un virtuose de l'instrument percussif, Peart a été classé par le magazine Rolling Stone au quatrième rang des batteurs par excellence, tout juste derrière d'autres sommités tels John Bonham (Led Zeppelin), Keith Moon (The Who) et Ginger Baker (Cream).

Peart, Geddy Lee et Alex Lifeson ont mis un terme à leur dernière tournée il y a cinq ans. Rush a vendu plus de 40 millions de disques et il a été intronisé au au Panthéon de la musique canadienne en 1994 et au Panthéon du Rock and Roll en 2013.