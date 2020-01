1917 de Sam Mendez: «C’est un film vraiment immersif et impressionnant»

«Récemment, il a été sacré meilleur film dramatique aux Golden Globes. Mendes a aussi gagné le Golden Globe du meilleur réalisateur, devant Martin Scorsese et Quentin Tarantino. […] Pour le cinéphile, ce film est très intéressant. On est près de l’action; on a l’impression qu’on est tout près de la vérité. C’est vraiment immersif et impressionnant. En plus, les images sont à couper le souffle. J’ai adoré ce film.»