Tous les gagnants des Golden Globes

La 77e cérémonie des Golden Globes se déroulait dimanche soir à Los Angeles. Parmi les lauréats, notons celui du réalisateur Sam Mendes pour son film, 1917.

Joaquin Phoenix a remporté le Golden Globes pour le meilleur acteur dans un drame pour Joker alors que Renée Zellweger a remporté le volet féminin de cette catégorie pour Judy.

Le prix du meilleur acteur dans une comédie a été décerné à Taron Egerton pour Rocketman et Awkwafina a remporté le Golden Globes de la meilleure actrice dans une comédie pour The Farewell.

Enfin, Parasite a remporté le Globes pour le meilleur film étranger.

La liste des gagnants:

Cinéma:

Meilleur film dramatique : 1917

Meilleure comédie ou film musical : Once Upon a Time in Hollywood

Meilleur acteur dans un drame : Joaquin Phoenix (Joker)

Meilleure actrice dans un drame : Renée Zellweger (Judy)

Meilleure acteur dans une comédie ou un film musical : Taron Egerton (Rocketman)

Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical : Awkwafina (The Farewell)

Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt (Once Upon A Time In Hollywood)

Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern (Marriage Story)

Meilleur scénario : Once Upon A Time... In Hollywood

Meilleur film animé : Monsieur Link

Meilleur film étranger : Parasite (Joon-ho Bong)

Meilleure bande originale : Joker

Meilleure chanson originale : I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Meilleur réalisateur : Sam Mendes (1917)

Télévision

Meilleure série comique ou musicale : Fleabag

Meilleure série dramatique : Succession

Meilleur acteur dans une série dramatique : Brian Cox (Succession)

Meilleure actrice dans une série dramatique : Olivia Colman (The Crown)

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale : Ramy Youssef (Ramy)

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale : Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Meilleure mini-série : Chernobyl

Meilleur acteur dans une mini-série : Russell Crowe (The Loudest Voice)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série, série ou téléfilm: Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, mini-série ou téléfilm: Stellan Skarsgård (Chernobyl)

Meilleure actrice dans une mini série ou un téléfilm : Patricia Arquette (The Act)