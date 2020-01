«Pour moi, le Bye bye est un petit cadeau de la vie»

Le Bye bye 2019 fait l’objet de critiques mitigées depuis sa diffusion à la télé, mardi soir. Impossible de plaire à tous. C’est encore plus vrai à propos du traditionnel Bye bye. Tout le monde le sait. Lise Ravary, elle, a eu du plaisir à regarder l'émission.

Cela dit, le travail de l’équipe avait été salué par de nombreux journalistes au cours des dernières années. Cette fois, les commentaires sont moins élogieux. Citons par exemple Hugo Dumas de La Presse : «Une revue de l’année lisse, prudente, pas décoiffante, qui a déclenché très peu de rires francs.»

De son côté, Dominic Tardif a été plus nuancé, mais pas plus emballé : «C’est plutôt grâce à son équipe de comédiens composée de quatre recrues (Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Mehdi Bousaidan et Julie Le Breton) que ce Bye bye en dents de scie sera parvenu, par moments, à briller. La distribution de moqueries semble quant à elle, au final, assez inégale.»