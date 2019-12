Entre nous | Tête à tête avec Evelyne Brochu

«La beauté de l’inconnu dans l’art, c’est de se dire qu’on part et qu'on va voir. J’avais un désir de vertige. J’avais envie de faire quelque chose nouveau. Plus on avance en âge, plus c’est rare. [La chanson] c’est pour moi comme un flashback adolescent. J’avais envie de provoquer les vertiges des premières fois… Bien entendu, il fallait que je sois en confiance. Avec Félix, la personne qui m’a donné mon premier élan de confiance artistique.»